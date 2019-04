Das größte Heimspiel der Saison wirkte rund um das Geißbockheim plötzlich ziemlich klein. Die Zweitliga-Schwergewichte messen sich vor 50.000 Zuschauern, der 1. FC Köln will gegen den Hamburger SV die Vorentscheidung im Aufstiegsrennen - doch vor dem Flutlicht-Duell am Montagabend (15.04.2019/20.30 Uhr) rückte der Fußball zumindest am Rhein in den Hintergrund. Markus Anfang saß mit kleinen Augen im Kölner Klubheim. Keine 48 Stunden zuvor hatte sein Vater im Rahmen des Spiels beim MSV Duisburg (4:4) einen Herzinfarkt erlitten, "jetzt ist er auf dem Weg der Besserung, aber die Lage ist immer noch ernst" , sagte der 44-Jährige.