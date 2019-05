Konkurrenten patzen: FC-Aufstieg so gut wie sicher

Beim 1. FC Köln hat man die Sektflaschen schonmal kaltgestellt. Schon vor dem Spiel am Montagabend (06.05.2019) in Fürth ist den Geißböcken der Aufstieg in die Bundesliga nur noch theoretisch zu nehmen.

Es war ein Wochenende, an dem einfach alles für die Kölner lief, denn alle Konkurrenten bekamen die große Aufstiegs-Flatter. Paderborn patzte mit 0:2 in Bielefeld, Hamburg verlor 0:3 gegen Ingolstadt. Nachdem am Sonntag auch noch Union Berlin bei Darmstadt 98 leer ausging, braucht es schon ein großes Fußball-Wunder, um den FC an den letzten beiden Spieltagen noch von den ersten zwei Plätzen zu verdrängen.

Torverhältnis räumt letzte Zweifel aus

Die Geißböcke haben nicht nur sechs Punkte Vorsprung auf die Plätze drei und vier, sie haben auch das mit Abstand beste Torverhältnis. So müsste Union bei zwei Siegen ganze 17, der HSV sogar 32 Treffer aufholen. Gleichzeitig müsste der Tabellenzweite Paderborn beide Partien gewinnen und Köln natürlich alle drei noch ausstehenden Spiele verlieren.

Letzteres ist dabei fast noch am wahrscheinlichsten, präsentierte sich der FC zuletzt doch so gar nicht bundesligareif. Nur zwei Zähler holte das Team aus den letzten vier Spielen - aber auch diese Schwächephase verhinderte den Aufstieg letztlich nicht.

Mit einem Sieg zur Meisterschaft

Allerdings kostete sie Chefcoach Markus Anfang den Job, und so müssen nun Interimstrainer André Pawlak und Manfred Schmid die sechste Bundesliga-Rückkehr der Vereinsgeschichte auch rechnerisch perfekt machen. Dazu muss bei Greuther Fürth (20.30 Uhr) ein Punkt her. Sollten sogar drei Zähler dabei rausspringen, wäre dem FC auch die Meisterschaft in der 2. Bundesliga nicht mehr zu nehmen.

Stand: 05.05.2019, 16:05