Ruhe und Kontinuität sind gefragt

Allofs sieht durchaus Parallelen zur Düsseldorfer Ausgangslage im Spätsommer 2020, als nach dem direkten Abstieg - Werder schaffte es am letzten Spieltag in die Relegation – ähnliche Herausforderungen zu schultern waren. Allofs will den rheinländischen Traditionsverein, mit einem 2:0-Auswärtssieg beim SV Sandhausen gut aus den Startlöchern gekommen, mit jener hanseatischen Gelassenheit lenken, die in Bremen Anfang der 2000er Jahre zum Vorzeigemodell der Liga wurde.

Viele Vereine wollten sich an der vorgelebten Kontinuität auf der Bremer Kommandobrücke ein Beispiel nehmen. Diese Eigenschaften sollen auch Markenzeichen der Fortuna werden. "Mittelfristig wollen wir zurück in die Bundesliga, das ist notwendig ", sagt Allofs. Das sei allerdings ein Schritt, "den du dir bei eingeschränkten Mitteln nicht einfach vornehmen und dann umsetzen kannst." Geduld sei angesagt.

Ist Christian Reußer so wie der junge Thomas Schaaf?

Während Werder sich mit Markus Anfang für einen zweitligaerprobten Coach entschied, setzte die Fortuna auf eine andere Lösung, holte den im Profifußball reichlich unbekannten Christian Preußer, der mit der zweiten Mannschaft des SC Freiburg den Drittliga-Aufstieg schaffte. Der 37-Jährige soll junge Spieler entwickeln, einen offensiven Spielstil umsetzen, wird aber nicht mit der Bürde des sofortigen Aufstiegs unter Druck gesetzt.

Der Trainer könnte Allofs ein bisschen an den jungen Schaaf erinnern, den er bei Amtsantritt 1999 an der Weser antraf. Und auch die Strukturen sind ein bisschen ähnlich: Zweitligist Düsseldorf arbeitet mit 70 Mitarbeitern, einem im Vergleich zu Werder eher schlanken Vereinsapparat, in dem auf den Schultern eines Mitarbeiters oft mehrere Verantwortungsbereiche lasten. Ein wichtiger Allofs-Mitarbeiter aus den besten Bremer Tagen, der langjährige Mediendirektor Tino Polster, leitet neuerdings die Kommunikation für die Fortuna.

Stand: 29.07.2021, 12:15