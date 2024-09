Topspiel in der Pfalz HSV rettet Punkt mit Last-Minute-Treffer Stand: 21.09.2024 22:39 Uhr

Der 1. FC Kaiserslautern hat den Sieg im Prestigeduell der 2. Bundesliga gegen den Hamburger SV aus der Hand gegeben. Der HSV erzielte den Ausgleich in der Nachspielzeit. Die Partie am Samstagabend endete 2:2 (1:0).

Ragnar Ache brachte die "Roten Teufel" nach einer Freistoßvariante in Front (33.), kurz nach Wiederanpfiff hielt Richmond Tachie nach einer Hereingabe von der linken Seite den Fuß hin und erhöhte auf 2:0. Robert Glatzel machte es nach einer Ecke noch einmal spannend (58.). Den Schlusspunkt zum glücklichen Ende für den HSV markierte Davie Selke (90.+5).

HSV erwischt den besseren Beginn

Die Gäste übernahmen von Beginn an die Initiative, prallten jedoch immer wieder an der Abwehr das Lauterer ab. So dauerte es bis zur 19. Minute, bis sich die Gäste die erste hochkarätige Chance erspielen konnten: Nach einem heftigen Fehlpass im Aufbauspiel von Lauterns Marlon Ritter bediente Silvan Hefti den startenden Glatzel, der im Strafraum an FCK-Keeper Julian Krahl scheiterte.

Bis Mitte des ersten Spielabschnitts hatte das Team von Steffen Baumgart einen Ballbesitzanteil von 70 Prozent - aber die Torchancen fehlten. Als das Spiel hitziger wurde, schlugen die Spieler am Betzenberg zu: Bei einer einstudierten Freistoßvariante gut 20 Meter halblinks vor dem Tor kam der Ball ausgehend von Ritter zu Aaron Opoku, der links den freistehenden Erik Wekesser bediente. Dessen Hereingabe rutschte durch zu Ache, der das Bein ausstreckte und zur Führung traf.

Geschockte Hamburger bekommen nächsten Nackenschlag

Der HSV wirkte geschockt und bekam kurz nach Wiederanpfiff den nächsten Nackenschlag. Wieder war es eine Hereingabe von links, wieder traf ein langes Bein, doch diesmal waren die Ausführenden andere. Boris Tomiak leitete diesmal ein, legte links raus auf Opoku, der mit seiner Hereingabe den Raum für Tachie sah und präzise dorthin spielte.

Doch der Hamburger Sportverein steckte nicht auf. Nach einer Ecke von Miro Muheim verschätzte sich Krahl und griff am Ball vorbei. Glatzel stand im Getümmel im Fünfer des FCK genau richtig und konnte den Treffer quasi nicht mehr verhindern.

Als der HSV den Druck weiter erhöhte, vergab der gefährliche Ache hauchdünn, als Ritter diesmal über rechts flach ins Sturmzentrum spielte.

Krahl hat alle Hände voll zu tun

In der Schlussphase musste dann Keeper Krahl sein ganzes Können zeigen: Der eingewechselte Adam Karabec visierte aus zwölf Metern das kurze Eck an, Krahl aber war zur Stelle. Als Baumgart auch noch Jean-Luc Dompe ins Spiel brachte, bejubelte der HSV fast den Ausgleich: Nach einer schönen Kombination landete der Ball bei Glatzel, der mit der Hacke aufs Tor schoss, aber Jan Elvedi rettete für seinen diesmal geschlagenen Keeper. Doch Krahl musste wenig später wieder ran, als Jonas Meffert aufs Tor der Lauterer köpfte und erneut, als Dompe einen Strahl aus 22 Metern rausließ. Spätestens jetzt hatte der Keeper seinen Schnitzer beim Anschlusstreffer der Hamburger mehr als wettgemacht.

In der hektischen Schlussphase rettete HSV-Torwart Matheo Raab gegen Wekesser. Doch als die Fans auf dem Lauterer Betzenberg den Schlusspfiff herbeisehnten, traf Selke: Elvedi blockte gute gegen Dompe, doch Karabecs Hereingabe von rechts findet den Kopf von Selke, der per Kopf den unterm Strich verdienten Ausgleich für die Hamburger erzielte.

Lautern in Regensburg, Hamburg gegen Paderborn

Für den 1. FC Kaiserslautern geht es kommende Woche nach Regensburg (28.09., 13.00 Uhr). Der Hamburger SV muss es zeitgleich mit dem SC Paderborn aufnehmen (28.09., 13.00 Uhr).