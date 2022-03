Schwere Büskens-Mission könnte auf der Couch beginnen

Schalke hat mehrfach betont, wie wichtig eine sofortige Rückkehr in die Bundesliga für den Klub ist, schon allein aus finanziellen Aspekten. Deswegen sah sich Sportdirektor Rouwen Schröder gezwungen, nun zu handeln. Nach 25 Spielen ist das Vorhaben mit sechs Punkten Rückstand auf Rang drei als Sechster mehr als nur in Gefahr. Und nun kommt Büskens, der weiß, wie man auf Schalke Erfolg haben kann, ein echter Motivator. Aber reicht das noch für den Aufstieg?

" Dafür brauchen wir eine überdurchschnittliche Punktausbeute ", sagte Büskens vor seiner nächsten Schalke-Premiere in Ingolstadt. " Wir werden aber alles dafür tun, dass wir noch eine richtig gute Rolle in der Tabelle spielen werden ." Ob der ehemalige Linksverteidiger in seinem ersten Spiel an der Linie stehen wird, ist aber offen. Büskens bekam seinen Auftrag, als er noch in Corona-Isolation steckte, er hofft aber, rechtzeitig wieder " raus aus dem Keller an die frische Luft und auf die Wiese " zu dürfen.

" Die Chance besteht auf jeden Fall, wir werden nichts unversucht lassen ", versprach Büskens, der große Hoffnungen hat, sich noch vor dem Spiel freitesten zu dürfen. " Seit Montag habe ich so viel Energie in meinem alten Kadaver, dass ich nur noch raus will. "

Stevens glaubt an Büskens

Dabei hatte "Buyo" - so lautet sein Spitzname - eigentlich andere Pläne. " Eigentlich hatte ich den Posten meines Lebens gefunden ", sagte der 53-Jährige, der zuletzt als Co-Trainer auf Schalke arbeitete und als solcher eigentlich auch weitermachen wollte. Doch jetzt braucht ihn sein Klub in anderer Funktion. Huub Stevens, Schalkes Jahrhundertrainer, habe ihm das nahegelegt mit den Worten: " Buyo, du bist der Einzige, der es machen kann. "

Viel Zeit hat Büskens jedoch nicht. Er steht von Beginn an unter Zugzwang, weitere Ausrutscher kann sich Schalke nicht mehr erlauben. Erst recht nicht gegen Ingolstadt, den Tabellenletzten in der zweiten Liga.

Quelle: sho/sid