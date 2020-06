Fußball und Corona: Die Unvernunft nimmt zu

"Uwe, Uwe" riefen die Fans - und Uwe kam. Arminia Bielefelds Trainer Uwe Neuhaus lief mit der Zweitliga-Meisterschale den Oberrang des Stadions hinauf, um rund 3.000 dicht gedrängten Tausend Fans die Trophäe zu zeigen. Von Abstandsregeln war bei den Bielefelder Fans genauso wenig zu sehen wie bei denen in Dresden. Dort versammelten sich etwa 2.000 Dynamo-Anhänger am Stadion, um die abgestiegene Mannschaft lautstark zu verabschieden, per Megaphon angefeuert von den Spielern. Und auch bei Werder Bremen kamen einige Hundert Fans zum Stadion, um den unverhofften Einzug in die Relegation zu feiern.

Ob Jubel, Erleichterung oder Frustbewältigung - die Emotionen sind verständlich. Gefährlich bleiben die drei Zusammenkünfte vom Wochenende aber, denn das Coronavirus unterscheidet bekanntlich nicht zwischen Supermarkteinkäufen und emotionalen Ausnahmesituationen im Auf- oder Abstiegskampf. Vor allem das Verhalten der beiden Zweitligisten wirft Fragen auf.

Polizei Bielefeld kritisiert Arminia deutlich

Auf Anfrage des WDR drückte die Polizei Bielefeld deutlich ihren Unmut über die Arminia aus. Nach dem Spiel seien rund 3.000 Fans am Stadion gewesen. "Die Gruppe der Fans wuchs dort schnell an, als sich Spieler der Mannschaft - entgegen der im Vorfeld zwischen Polizei und Verein getroffenen Absprachen - in der Nähe des Eingangstores zeigten und die Menge mit Gesängen und Rufen zum Feiern animierten", so die Polizei. Spieler hätten sich den Angaben der Beamten zufolge wiederum entgegen eine vorherigen Absprache in einem Konvoi in die Stadt begeben, um sich von mehr als 1.000 Menschen feiern zu lassen. Beamte hätten die Spieler stoppen müssen.