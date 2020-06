Darmstadt-Präsident zu TV-Geldern: "Kollegen sollen die Füße stillhalten"

Bayern München, Schalke 04, SC Freiburg, 1. FC Köln, Holstein Kiel, FC St. Pauli und eben der SV Darmstadt 98 - diese sieben Klubs entscheiden im DFL -Präsidium mit DFL-Chef Christian Seifert in den kommenden Wochen über die Verteilung der TV-Gelder. "Ich glaube, wir haben im DFL-Präsidium in letzter Zeit, insbesondere auch in der Bewältigung der Corona-Krise, gezeigt, wie sinnvoll und positiv für alle - und da rede ich vom unteren Bereich der 2. Liga bis in den Topbereich der 1. Liga, das Präsidium da miteinander umgegangen ist" , sagt Fritsch.

Er hofft auf eine sachliche Diskussion um die zukünftige Verteilung der TV-Gelder. Dass diverse Kollegen sich öffentlich bereits zu möglichen Veränderungen geäußert haben, kann Fritsch nicht nachvollziehen. "Wir haben noch nicht einmal im Präsidium zusammen gesessen. Ich würde da alle Kollegen bitten, ein bisschen die Füße stillzuhalten" , sagt das DFL-Präsidiumsmitglied.

Verständnis für Watzke, aber auch für andere Stimmen