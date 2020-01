Funkel wertete die Niederlage in Leverkusen als Schritt nach vorne. Und als Zeichen der Mannschaft, nachdem unter der Woche Kritik aus Vereinskreisen an die Öffentlichkeit gelangt war. "In der letzten Woche ist so viel Unsinn geschrieben worden. Da hat dieser verschworene Haufen natürlich eine Reaktion gezeigt" , erklärte der 66-Jährige. Funkel versicherte: "Wir werden nicht nervös. Weder die Mannschaft noch ich. Da kann geschrieben werden was will."

Kritik aus dem Verein "unseriös"

Weiter gibt sich Funkel sicher, dass die Kritik an ihm nicht aus Vorstandskreisen stammt, deshalb sei sie " unseriös ". Dass der Vorstand ihm seitdem noch nicht demonstrativ den Rücken stärkte, stört den Routinier nach eigenen Worten nicht. " Was sollen sie auch sagen ", fragte er. "Ich bin zu 100 Prozent zufrieden, wie sie sich geäußert haben. Weil ich weiß, wie sie denken."

Dennoch wächst der Druck auf Funkel und die Fortuna, die am Wochenende die Rote Laterne vom SC Paderborn übernahm. Am Samstag (01.02.2020) benötigt Düsseldorf im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt dringend ein Erfolgserlebnis.

red/dpa | Stand: 27.01.2020, 10:03