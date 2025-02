Drei Auswärtsspiele mit fünf Toren Magdeburgs 5:2-Serie - ein Auswärts-Rekord für die Ewigkeit? Stand: 07.02.2025 16:47 Uhr

Der FC Magdeburg hat jüngst drei Auswärtsspiele in Folge mit 5:2 gewonnen. Rekord! Drei Mal in Folge fünf Tore auswärts zu schießen, ist noch nicht einmal den Bayern gelungen.

Es gibt etliche Szenarien, die es in nun fast 62 Jahren Geschichte der Bundesliga noch nicht gegeben hat. Viele davon würden sofort auffallen, etwa ein 10:1.

Es gab schon ein 12:0, es gab auch ein 11:0. Es gab zweimal ein 11:1, zweimal ein 10:0 und sogar viermal ein 9:0. Aber ein 10:1, das war noch nicht dabei.

Was es auch noch nie in der Bundesliga gab, waren drei 5:2-Auswärtssiege einer Mannschaft nacheinander. In der 2. Liga aber handelt es sich dabei um eine aktuelle Serie, nämlich um die des 1. FC Magdeburg. Dem 5:2 bei Fortuna Düsseldorf folgte ein 5:2 bei der SV Elversberg, zuletzt dann ein 5:2 beim FC Schalke 04.

So etwas fiel schnell auf, was aber ein bisschen dauerte, ist, dass die Magdeburger damit etwas schafften, was selbst dem FC Bayern nie gelang. Der schoss zwar auch schonmal in drei aufeinanderfolgenden Auswärtsspielen 15 Tore, aber die verteilten sich auf ein 2:2 beim VfL Wolfsburg, ein 6:1 bei Eintracht Frankfurt und ein 7:0 beim VfL Bochum, und auch das war schon über zwei Saisons verteilt.

Drei Auswärtsspiele mit mindestens fünf Toren gelangen noch nie einer Mannschaft in Bundesliga und 2. Liga.

Der 1. FC Magdeburg hat also etwas Historisches geschafft, und er würde diese Serie mit Sicherheit liebend gern fortsetzen. Noch lieber wäre ihm wahrscheinlich aber ein schnödes 1:0 oder 2:1 am Samstag gegen den 1. FC Nürnberg.

Seit nun fast einem Jahr hat der Europapokalsieger von 1974 kein Heimspiel mehr gewonnen. Trotzdem belegt der FCM derzeit den dritten Tabellenplatz. Dass eine Mannschaft aufsteigt, ohne ein Heimspiel gewonnen zu haben, hat es in der Geschichte der Fußballbundesligen auch noch nie gegeben.