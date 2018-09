Arminia hält die Null

Bielefelds Stürmer Andreas Voglsammer war nach dem Spiel zufrieden, wohl auch, weil nach sechs Gegentreffern aus den vergangenen beiden Spielen diesmal hinten die Null bei der Arminia stand: "Im Großen und Ganzen wäre hier mehr möglich gewesen. Wir haben nichts zugelassen, das haben wir gut umgesetzt. Chancen hatten wir, ich muss vielleicht meinen Kopfball reinmachen."

FCM mit großer Leidenschaft

In Magdeburg dominierten beide Abwehrreihen, allerdings hatten die Gäste deutlich mehr Spielanteile. Das machten die Hausherren mit Aufopferungsbereitschaft und Leidenschaft wett.

Bielefeld machte aus seinem Ballbesitz zu wenig, so dass der FCM durch Marcel Costly den ersten Torabschluss verzeichnen konnte (10. Minute). Höhepunkt aus Magdeburger Sicht war ein Fernschuss von Björn Rother, den Stefan Ortega zur Ecke lenkte. Auf Bielefelder Seite stand allerdings auch nur ein Kopfball von Andreas Voglsammer über die Latte zu Buche (36.).

Beck vergibt Sieg

Nach dem Wechsel hatte erneut Voglsammer die Chance zur Führung, doch der starke FCM-Keeper Alexander Brunst, für den zuletzt wackeligen Jasmin Fejzic gekommen, parierte den Kopfball aus zwei Metern glänzend. Auf der Gegenseite köpfte Christian Beck (61.) den Ball aus fünf Metern hauchdünn am Tor der Gäste vorbei.