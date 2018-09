Torjäger Simon Terodde ist das Gesicht von Kölns gelungenem Saisonstart in der 2. Bundesliga. Doch die Schlüsselspieler des neu formierten Teams sind zwei Zugänge. Die trickreichen Dominick Drexler und vor allem Louis Schaub bilden die Kreativzentrale und finden immer besser zusammen. Beim spektakulären 5:3 (2:2) in St. Pauli am Sonntag (02.09.2018) überzeugten beide mit schönen Torvorlagen, Linksfuß Schaub legte gleich drei Treffer auf. Dass zwei Neue nach vier Spieltagen schon Schlüsselrollen erfolgreich ausfüllen, ist bemerkenswert.