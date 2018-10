Torsten Lieberknecht vor dem Auswärtsspiel beim 1. FC Köln als neuen Trainer zu präsentieren, war sicher nicht der schlechteste Schachzug der Verantwortlichen des MSV Duisburg. Die "Zebras" sind am Montag (08.10.2018) als Schlusslicht krasser Außenseiter und haben beim Zweitliga-Spitzenreiter eigentlich nichts zu verlieren. In einem Duell mit einem Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt wäre der Druck ungleich größer.

Lieberknecht plant "lange Reise" mit dem MSV