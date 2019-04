Das gab das Tabellen-Schlusslicht nach einer Aufsichtsratssitzung am Dienstag (02.04.2019) bekannt. Mit Keller muss auch dessen Assistent Thomas Stickroth gehen. Ein Nachfolger ist noch nicht benannt.

Fünf Pleiten in Serie

Keller hatte die "Schanzer" erst am 2. Dezember vor dem 16. Spieltag übernommen. Unter seiner Leitung gab es in zwölf Spielen nur drei Siege und zwei Unentschieden, die vergangenen fünf Spiele wurden allesamt verloren. Keller war nach Stefan Leitl, Alexander Nouri sowie Interimscoach Roberto Pätzold bereits der vierte Trainer des ehemaligen Bundesligisten in dieser verkorksten Saison. Am Sonntag hatte Ingolstadt im direkten Abstiegsduell gegen den SV Sandhausen eine Pleite kassiert.

Keller überrascht

"Diese Entscheidung fiel definitiv nicht leicht" , sagte Geschäftsführer Franz Spitzauer, "aber nach den jüngsten Resultaten fehlte den Verantwortlichen die Überzeugung, dass wir den Klassenerhalt in der aktuellen Konstellation doch noch sicherstellen können." Keller, der am Dienstagmorgen von seiner Entlassung informiert wurde, nannte die Entscheidung "überraschend, schließlich wurde vor Kurzem noch über eine Verlängerung gesprochen". Sein Vertrag lief bis Saisonende.

Dritter Sportdirektor im Amt

Der FCI hat bei noch sieben ausstehenden Spielen sieben Zähler Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. Auch von Sportdirektor Angelo Vier hatte sich der Klub in dieser Saison bereits getrennt. Der langjährige Geschäftsführer Harald Gärtner, der nach der Entlassung Viers im Oktober auch dessen Rolle übernommen hatte, warf vergangene Woche hin. Seine Aufgaben übernahm der für Finanzen und Marketing zuständige Prokurist Florian Günzler.

sid/dpa | Stand: 02.04.2019, 10:30