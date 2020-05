Zwei Dynamo-Spiele fallen aus - mindestens

Klar ist, dass auch Dynamos nächstes Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth (23./24. Mai) nicht angepfiffen wird. Doch auch Spiel Nummer drei in Bielefeld wankt. Denn das ist in einer englischen Woche für den 26. oder 27. Mai terminiert. Die Dresdener werden aber mindestens eine komplette Trainingswoche vor ihrem Wiedereinstig brauchen, was schon sehr wenig ist. Der wäre dann erst am 30. oder 31. Mai daheim gegen den VfB Stuttgart. "Natürlich hätten wir uns ein oder zwei Wochen mehr an Mannschaftstraining gewünscht" , hatte Minge schon vor den beiden positiven Tests gesagt: "Auch im Sinne der Gleichbehandlung."