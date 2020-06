Dresden vor dem Abstieg - Löwe klagt DFL an

Löwe übt Kritik an der DFL

Denn als die meisten anderen Teams Ende Mai schon drei komplette Geisterspieltage hinter sich hatten, war Dresden noch immer nicht im Einsatz. Positive Coronatests hatten zu einer zweiwöchigen Quarantäne der gesamten Mannschaft geführt.

Erst am 31. Mai stieg Dresden in den regulären Spielbetrieb ein, er begann mit einem 0:2 gegen Stuttgart. Sieben Spiele in 19 Tagen absolvierte Dresden zuletzt, um insgesamt drei ausgefallene Partien nachzuholen. "Wir reißen uns alle drei Tage den Arsch auf und baden das aus" , schimpfte Dresdens Spieler Chris Löwe bei Sky über den für Dresden nach der Wiederaufnahme des Spielbetriebs besonders engen Spielplan.

Mit Blick auf die DFL und Geschäftsführer Christian Seifert sagte er: "Glauben Sie ehrlich, dass einer von denen in der DFL sich eine einzige Sekunde Gedanken macht, was bei uns in den Köpfen vorgeht? Das ist denen alles scheißegal. Wir sind am Ende die, die den Preis bezahlen für den ganzen Scheiß. Diese Leute sitzen in ihren 5000 Euro teuren Bürostühlen und entscheiden über unsere Köpfe hinweg." Eine aktuelle Reaktion der DFL auf Löwes Worte lag am Donnerstagabend noch nicht vor.

Dresden gegen besser ausgeruhte Teams

Dynamo Dresden ist bis zum Saisonende eines von 36 Mitgliedern der DFL. Der Ligaverband hatte mit viel Lobbyismus in der Politik und einem Hygienekonzept dem Profifußball in Deutschland eine Rückkehr auf den Platz ermöglicht. Als Mitte Mai die positiven Tests in Dresden bestätigt wurden, begann allerdings zugleich eine Diskussion um die Fairness des Wettbewerbs.