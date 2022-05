"Alles auf null": Brisante Relegation mit FCK und Dresden

Die emotionale Saison des 1. FC Kaiserslautern

Nach der regulären Saison ist vor der Relegation: Der 1. FC Kaiserslautern wurde in der abgelaufenen Spielzeit Dritter in der 3. Liga. Eigentlich ein Erfolg, doch der direkte Aufstieg wurde in den letzten Partien verspielt. Dazu kam der überraschende Trainerwechsel. | mehr