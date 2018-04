Kaiserslautern - Abstieg auf Raten

Es war Anfang des Jahrtausends, als der 1. FC Kaiserslautern noch einen anderen Beinamen als die "Roten Teufel" trug. Für Jürgen Friedrich, den später wegen Steuerhinterziehung angeklagten und mit Schimpf und Schande vom Betzenberg gejagten Vorstandsvorsitzenden, war der FCK immer auch der "kleine Knusperverein" . Einer, der sich mit angeblich bescheidenen Mittel gegen das Großkapital zu wehren weiß.

Die Geschichte erzählte Friedrich in diesen Zeiten häufig, schließlich war der FCK unter seiner Regie 1998 nach dem Wiederaufstieg Deutscher Meister geworden. Doch dann sollten es auf einmal Stars wie Youri Djorkaeff oder Mario Basler sein, um 2001 die Spitzenposition zu verteidigen.

Dass die Gagen überhöht und die Abtretung der Persönlichkeitsrechte nicht einwandfrei lief, spielte zunächst keine Rolle. Der FCK wollte vorne mitmischen. Koste es, was es wolle.

Am Stadionausbau verhoben

Für Friedrich war es auch selbstverständlich, dass Kaiserslautern trotz seiner nur 100.000 Einwohner auch Spielort der WM 2006 sein musste. Darf das Stadion des viermaligen Deutschen Meisters fehlen, wenn solch ein Ereignis in Deutschland ausgespielt wird? Auf keinen Fall.

Und da mit dem damaligen Ministerpräsidenten Kurt Beck auch ein fußballaffiner Politiker an den Schalthebeln saß - und bei der Auswahl der Spielorte noch persönliche Verbindungen in die Verbandszentrale zählten - war klar: Kaiserslautern muss dazugehören. Koste es, was es wolle.

Die Geschichten sind lange her, aber sie gehören erzählt, wer das Schicksal des Klubs in diesen Tagen begreifen will. Dass der 1. FC Kaiserslautern vor dem Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld (Freitag 18.30 Uhr) vor dem Sturz in die Drittklassigkeit steht, hat eben auch mit der Großmannssucht früherer Tage zu tun.

2008 ging alles noch gut

Und eigentlich hätte der Absturz auch schon früher Gestalt annehmen können. Es war der 18. Mai 2008, als das Fritz-Walter-Stadion mit seiner für die zweite Liga eigentlich überdimensionierten Kapazität von fast 50.000 Plätzen restlos ausverkauft war. Letztes Zweitligaspiel gegen den feststehenden Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln. Damals noch mit Lukas Podolski.

Der FCK musste gewinnen, um den Sturz abzuwenden. Der damalige Vorstandschef Stefan Kuntz hatte die "Herzblut"-Kampagne initiiert, der Trainer hieß Milan Sasic – doch lange stand es 0:0. Dann begann es zu regnen. Mitten im typischen Fritz-Walter-Wetter entstand ein Happy End wie aus dem Märchenbuch.

Die wackeren Helden um Torwart Tobias Sippel siegten 3:0, auf den Rängen weinten viele Menschen aus lauter Erleichterung – und die Journalisten auf der Pressetribüne mussten ihre fertig verfassten Abgesänge auf den Klub wieder löschen. War für einen Klub, der 1982 mal Real Madrid mit 5:0 besiegte, alles noch mal gut gegangen. Dass es im Nachgang auf dem Rasen noch zu Ausschreitungen kam, schenkten sich die allermeisten. Hauptsache gerettet.

2012 aus der Bundesliga abgestiegen

Tatsächlich erlebte der Herzensverein bald wieder bessere Tage. 2010 stieg der Klub unter dem Trainer Marco Kurz auf und wurde 2011 in der Bundesliga respektabler Siebter. Doch genauso schnell welkten die Hoffnungen auf Besserung: Nach dem Abstieg 2012 und den verlorenen Relegationsspielen 2013 gegen die TSG Hoffenheim reichte die Substanz nur noch, um zweimal Vierter (2014 und 2015) zu werden.

Danach bestimmten Sparzwänge, aber auch Missmanagement die Vereinspolitik und spätestens in der Vorsaison, die der FCK nur noch als 13. mit mickrigen 29 geschossenen Toren abschloss, deutete sich an, dass die Qualität nicht mehr ausreicht. Am letzten Spieltag wäre noch das Abrutschen auf den Relegationsrang möglich gewesen.

Horst Eckel ist bestürzt

Nun geht der Kelch am 1. FC Kaiserslautern nicht mehr vorbei – und für den Zeitzeugen Horst Eckel ist das nur schwer zu begreifen. "Ich kann es immer noch nicht begreifen" , sagte der letzte noch lebende Weltmeister von 1954, bei dem sich Verzweiflung, Trauer und Wut mischen. Er hat ja noch miterlebt, wie regelmäßig in den 1970er Jahren sogar der FC Bayern schlottrige Knie bekam, wenn er auf den Betzenberg musste.

Für die Klub-Ikone Eckel ist es ein Desaster mit Ansage. "Es hätte in einem so großen Klub niemals so weit kommen dürfen" , äußerte der 86-Jährige: "Wenn man in die Krise rutscht, sportlich wie finanziell, dann muss sich doch irgendjemand sofort dagegen wehren, Verantwortung übernehmen, anpacken. Stattdessen wurde die Situation über Jahre laufen gelassen."

Etat wird halbiert

Und so ist der Gang in die 3. Liga für den Verein der fünf Weltmeister von 1954 um Kapitän Fritz Walter unvermeidlich. Das wissen auch die Verantwortlichen, die nach den zahlreichen Beben am Betzenberg in der Vergangenheit zum Großteil erst seit ein paar Monaten im Amt sind.

Deshalb planen Vorstandsboss Michael Klatt, Sportvorstand Martin Bader, Aufsichtsratsboss Patrick Banf, Sportdirektor Boris Notzon und Trainer Michael Frontzeck längst die kommende Saison in den ungewohnten Niederungen - mit einem auf fünf Millionen Euro halbierten Etat.

Stadt hilft mal wieder

Das wichtigste Signal kam in der vergangenen Woche vom Deutschen Fußball-Bund (DFB). Der FCK erhält die Lizenz für die 3. Liga - wenn auch nur unter Auflagen und Bedingungen. Dennoch gilt das bereits als Erfolg. Dem chronisch klammen Klub drohte bis zuletzt die Regionalliga.

Nur durch das Entgegenkommen der Stadt, die der umstrittenen Reduzierung der Stadionmiete von 3,2 Millionen Euro pro Jahr auf 425.000 Euro auf Kosten der Steuerzahler zustimmte, können die ohnehin von 15 Millionen Euro Verbindlichkeiten belasteten Pfälzer die 3. Liga vielleicht stemmen.

Abstimmung über Ausgliederung

Allerdings fehlen noch Sponsorengelder. Die Chefetage geht aber davon aus, die nötigen Abschlüsse rechtzeitig hinzubekommen. Die wichtigste Entscheidung für die Zukunft des Klubs soll am 3. Juni fallen. Dann stimmen die Mitglieder über den Plan zur Ausgliederung des Profibereichs ab.

Laut den Bossen würde nur die Zustimmung Hoffnung auf bessere Zeiten machen. Zeiten, wie sie am 8. September beim Benefizspiel unter dem Motto "Heimkehr der Helden - 20 Jahre das Wunder vom Betze" noch einmal gefeiert werden. Ein Pflichttermin für alle Nostalgiker, die nur nicht vergessen sollten, dass danach die völlig falschen Weichen gestellt wurden.

