Zweitliga-Aufstieg - Hoffnung, Zweifel, Euphorie

Platz 2: SpVgg Greuther Fürth - Die Comeback-Spezialisten

Acht Jahre ist es her, dass die Franken ihr einjähriges Bundesliga-Intermezzo beendeten. Jetzt ist es gar nicht einmal so unwahrscheinlich, dass die Rückkehr ins Oberhaus gelingt. Drei dicke Trümpfe halten die "Kleeblätter" in ihren Händen. Erstens: eine tolle Moral. Dreimal schafften sie in den vergangenen Wochen, ein schon verloren geglaubtes Spiel noch zu wenden. Das war gegen den 1. FC Nürnberg und den SV Darmstadt der Fall (beides Unentschieden) und zuletzt gegen den SV Sandhauen (Sieg).

Zweitens: ein vermeintlich leichtes Restprogramm mit den Spielen gegen den KSC und den SC Paderborn, für die es eigentlich um nichts mehr geht, ehe ein mögliches Aufstiegsendspiel gegen Fortuna Düsseldorf ansteht. Und drittens: die Fürther können wohl am unbeschwertesten ins Saisonfinale gehen. Dass es mit dem Sprung nach oben klappen könnte, hatten wohl die wenigsten im Vereinsumfeld erwartet.

Aufstiegswahrscheinlichkeit: 70 Prozent

Platz 3: Hamburger SV - Setzen auf den Hrubesch-Effekt

Es sah so gut aus für den HSV nach dem 19. Spieltag und dem 3:1 gegen den SC Paderborn Ende Januar - Platz 1 mit vier Punkten Vorsprung vor der Konkurrenz. Dann kam mit dem 3:3 in Aue nach 3:1-Führung der erste Tiefschlag, und fortan ruckelte und holperte der Aufstiegsfavorit durch die Rückrunde, ohne wieder so richtig festen Boden unter den Füßen zu bekommen. Das 3:3 nach 3:0-Führung gegen Hannover 96 war ein weiterer "Downer". Zuletzt gab es fünf Spiele ohne Sieg - zu diesem Zeitpunkt der Saison fatal.

HSV-Trainer Horst Hrubesch

Die letzte Hoffnung heißt nun Horst Hrubesch. Doch ob der Vereinsikone als Interimscoach die Wende mit der angeknockten Mannschaft gelingt? Das Restprogramm mit den Spielen gegen den 1. FC Nürnberg, den VfL Osnabrück und Eintracht Braunschweig erscheint nicht zu schwierig - in der Hinserie gab es aus diesen drei Spielen sieben Punkte. Doch selbst erneut sieben Zähler aus diesen drei Spielen dürften jetzt für den Relegationsplatz wohl zu wenig sein.

Aufstiegswahrscheinlichkeit: 30 Prozent.

Platz 4: Fortuna Düsseldorf - Aufstand der Abgeschriebenen

Schon mehrfach knabberte die Fortuna in dieser Rückrunde am Anschluss an das Spitzenquartett der Liga. Immer dann, als es soweit schien, folgte ein Rückschlag. Das war gegen den Heidenheim (2:3, 23. Spieltag) so. Das war auch gegen den VfL Bochum (0:3, 26. Spieltag) und zuletzt gegen den SC Paderborn (1:2, 31. Spieltag) so. Mit dem Last-Minute-Sieg gegen den Karlsruher SC am Montag hat sich die Fortuna nun wieder in eine gute Position gebracht.

Es folgen jetzt für die heimstärkste Mannschaft der Liga zwei Spiele auf eigenem Platz - gegen Eintracht Braunschweig und Erzgebirge Aue. Dann steht zum Abschluss der Auftritt bei Mitkonkurrent Greuther Fürth an. Es dürfte der große Showdown im Kampf um die Bundesliga-Rückkehr für die Mannschaft von Trainer Uwe Rösler werden.

Aufstiegswahrscheinlichkeit: 30 Prozent.