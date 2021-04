2. Liga in Not - KSC und Sandhausen in Quarantäne

Am Dienstag war die DFL-Welt noch in Ordnung: "Vor allem angesichts der umfassenden und zuletzt noch einmal erweiterten Vorgaben des medizinisch-hygienischen Konzepts hält die Task Force ein 'Quarantäne-Trainingslager' derzeit aus medizinischer Perspektive nicht für notwendig."

Dieser Satz steht in einer Mitteilung, die von der Deutschen Fußball Liga (DFL) am Dienstagnachmittag (06.04.2021) veröffentlicht wurde. Verwiesen wurde aber auch ausdrücklich darauf, dass es zu einem späteren Zeitpunkt die Verpflichtung für die 36 Klubs unter dem Dach der DFL geben könne, ein solches Trainingslager abzuhalten. Dieser Zeitpunkt könnte schneller kommen als gedacht.

Dynamische Entwicklung

Der Reihe nach: Am Dienstagabend meldete der Karlsruher SC , dass er vom Gesundheitsamt der Stadt in eine Gruppenquarantäne bis zum 20. April geschickt worden sei.

Das, so war am Mittwochvormittag aus Kreisen der DFL zu hören, reiche noch nicht für eine Neubewertung der Frage nach einem Quarantäne-Trainingslager. Erst, wenn ein weiterer Klub aus der 2. Liga geschlossen in Quarantäne müsse, werde es wohl einen "emergency call" geben.

Etwa zur gleichen Zeit verteidigte KSC-Geschäftsführer Oliver Kreuzer die Entscheidung der DFL, zunächst auf ein verordnetes Trainingslager zu verzichten: "Dass wir jetzt in Quarantäne müssen ist ein Einzelfall. Die Entscheidung dieses Quarantäne-Lager nicht durchzuführen, ist aus meiner Sicht absolut korrekt", sagte Kreuzer der Sportschau.

Fünf Spiele müssen, ein weiteres soll verlegt werden

Ein paar Minuten nach dem Interview war es kein Einzelfall mehr. Der SV Sandhausen teilte am Mittag mit, dass auch er in eine 14-tätige Quarantäne müsse. Dieser zweite Fall bringt den Spielplan bis an den Rand des Möglichen.

Die Quarantäne der Sandhäuser endet nach Vereinsangaben am 18. April. Das dürfte bei der DFL für ein kleines bisschen Erleichterung gesorgt haben, denn so müssen nur zwei Spiele verlegt werden: jenes bei der SpVgg Greuther Fürth am Freitag (09.04.2021) und das eine Woche später gegen den Hamburger SV.