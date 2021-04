Drei Teams in Quarantäne - 2. Bundesliga in Terminnot

Kein Spielraum wegen der EM

Spielraum gibt es so gut wie keinen: Am am 31. Mai beginnt die von der FIFA angeordnete Abstellungsperiode für Nationalmannschaften, die EM und die Copa America stehen an. Kurz zuvor müssen noch die Relegationen gespielt werden.

Und bei Hannover 96 droht die nächste Baustelle für den Spielplan. Vor dem Training am Samstagvormittag war nach Vereinsangaben ein Schnelltest bei einem Profi positiv ausgefallen. Ein PCR-Test soll nun Klarheit verschaffen. Dann entscheidet das zuständige Gesundheitsamt.