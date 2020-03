Coronavirus

Die Statuten, die Bremer anführt, sehen den nun eingetretenen Fall allerdings nicht vor. In der Spielordnung der DFL geht es in Paragraph 2 um eine "Absetzung wegen Erkrankung von Spielern". Darin heißt es unter anderem: "Dem Antrag ist nicht stattzugeben, wenn mehr als 13 spielberechtigte Lizenzspieler und/oder in der Lizenzmannschaft spielberechtigte Amateure/Vertragsspieler zur Verfügung stehen. Unter diesen müssen sich mindestens sieben Lizenzspieler, darunter ein Torwart, befinden." Nun muss die DFL sagen, ob sie in der außergewöhnlichen Situation Spieler unter Quarantäne als "krank" einstuft.

Entscheidung offen

Für die Sportschau war die DFL bislang über ihre Sprecher noch nicht für eine Stellungnahme zu erreichen, wann sie über die Anträge von 96 und auch Erzgebirge Aue entscheiden will.