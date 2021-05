Bundesliga und 2. Liga - über Scheinriesen und Zauberkünstler

Es ist noch gar nicht lange her, da sah Rachid Azzouzi, Geschäftsführer Sport bei der SpVgg Greuther Fürth, schwere Zeiten auf sich zukommen. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie bemerkten sie in jenen Sommertagen auch in Fürth, wo Azzouzi gerade die Zahlen für die Saison 2020/21 durchgerechnet und mit einigem Unbehagen ein Minus und dann 15 Prozent notiert hatte. In der Saison zuvor, so hat es Azzouzi damals der Süddeutschen Zeitung gesagt, habe der Etat neun Millionen Euro betragen.

Von großen Sprüngen träumten in Fürth unmittelbar vor dem Saisonstart nicht einmal Optimisten, stattdessen hatte Azzouzi mit ansehen müssen, wie sein bester Angreifer Daniel Keita-Ruel lieber nach Sandhausen wechselte.

Er war ein typischer Fürth-Spieler gewesen, einer, der zwar talentiert war, es aber aus den unterschiedlichsten Gründen nicht nach ganz oben geschafft hatte. Keita-Ruel hatte sogar mal drei Jahre im Gefängnis gesessen und sich dann mit vielen Toren bei Fortuna Köln für höhere Aufgaben empfohlen.

Fürther Zauberkünstler

Fürth hätte Keita-Ruels auslaufenden Vertrag per Option verlängern können, doch was vor der Pandemie noch möglich war, das war nun unmöglich geworden. Azzouzi sah Fürth in diesen Tagen finanziell höchstens noch auf Augenhöhe mit Aufsteiger Osnabrück und Außenseiter Regensburg. Er sagte: "Zaubern ist halt schwer."

Neun Monate ist das nun her –heute staunt Fußball-Deutschland über die Fürther Zauberkünstler. Anstelle von Keita-Ruel sind nun Branimir Hrgota (15 Tore) und Havard Nielsen (11) für die Treffer verantwortlich. Trainer Stefan Leitl, 43, hat eine junge Mannschaft geformt, sie spielt offensiven Fußball, mitunter gar mitreißend.

Vor dem letzten Zweitligaspiel der Saison am Sonntag (23.05.2021) hat Fürth den Relegationsrang drei sicher, es könnte auch noch der direkte Aufstieg werden. Um den bewerben sich auch Tabellenführer VfL Bochum und Holstein Kiel.