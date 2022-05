Werder Bremen reicht ein Punkt zum Aufstieg

Wenn Werder Bremen am Sonntag (15.05.2022) Jahn Regensburg empfängt, ist alles möglich. Werder könnte die Saison als Tabellenerster beenden, aber auch noch bis auf Rang vier abrutschen. Dabei ist die Ausgangslage ziemlich eindeutig.

Mit einem Sieg oder einem Unentschieden bliebe Bremen mindestens Tabellenzweiter, würde also direkt in die Bundesliga aufsteigen. Kompliziert würde es nur bei einer Niederlage. Dann könnten die Verfolger Hamburger SV und SV Darmstadt 98 mit einem Sieg vorbeiziehen. Bremen bliebe nur der Gang in die Relegation oder gar der Verbleib in Liga zwei.