Fortuna Düsseldorf - Impftaxi für Senioren-Mitglieder

Wenn Ulrich Schönfuß ins Auto steigt, dann steigen auch über 50 Jahre Fortuna Düsseldorf mit ein. Seit 1966 ist er Fan. Hat alles miterlebt, "auch den ersten Aufstieg in die Bundesliga" , sagt er stolz. Auch heute noch steht der 71-Jährige an Spieltagen auf der Südtribüne. Direkt neben den Ultras, wie er sagt. "Meine Frau und ich haben eine Dauerkarte, wir sind bei jedem Heimspiel dabei ", erzählt der Rentner am Telefon.

Wie seine jüngeren Kurven-Nachbarn geht sein Engagement über den Stadionbesuch hinaus. Er fährt die Jugendspieler des Nachwuchsleistungszentrums zum Training oder besucht gemeinsam mit seiner Frau Altenheime und hilft Demzenkranken mit einem so genannten "Erinnerungskoffer" - mit Schals, alten Spielankündigungsplakaten und Autogrammkarten von Fortuna Düsseldorf.

Ehrenamt im Verein liegt im Moment "auf Halde"

Aber wegen Corona liegt "alles im Moment auf Halde" , sagt Schönfuß. Dass er seit einem Jahr nicht mehr ins Stadion darf und auch sein Engagement durch die Corona-Pandemie größtenteils auf Eis liegt tut weh, sagt er. "Für mich ist es wichtig, dass man sich füreinander einsetzt" , sagt Schönfuß - und spricht von "Coporate Social Responsibility".

Fortuna Düsseldorf: Mit dem "Impf-Taxi" zum Impfzentrum

"Corporate Social Responsibility", kurz CSR, ist grob übersetzt, die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen - und die Abteilung, in der Klaus Allofs bei Fortuna Düsseldorf als Vorstand agiert. Seit über einem Monat werden von hier aus die Ü80-Mitglieder der Fortuna im Bereich der Corona-Impfung unterstützt. "Wir haben erkannt, wie sehr das Thema Impfung ältere Menschen beschäftigt" , erzählt Allofs.

In einem Schreiben hat sich der Verein deswegen an alle Ü80-Mitglieder gewandt und die Hilfe bei einem Impftermin und der Fahrt zum Impfzentrum angeboten. "Wir helfen bei der Buchung, bei der Festlegung des Termins. Und dann sagen wir, ‚Komm, du musst dich jetzt nur noch bei uns ins "Impf-Taxi" setzten, den Rest machen wir für dich‘. Dadurch sinken die Hemmschwelle und die Angst" , sagt Allofs.

Schönfuß: "Fußball ist für mich, dass man zusammen hält."

Fortuna Düsseldorf hat über 100 Mitglieder, die über 80 Jahre alt sind. Bis Mai werden 15 Fahrer ihnen den Transport zum Impfzentrum anbieten. Einer davon: Ulrich Schönfuß. "Im Moment ist das Impf-Taxi die einzig aktive Aktion, die ich im Verein machen kann. Dementsprechend bin ich schon sehr froh, das ich mich irgendwie einbringen kann" , erzählt er, denn "Fußball ist für mich, dass man zusammen hält."

Allofs begeistert vom ehrenamtlichen Engagement

Mehr als sein halbes Leben ist Ulrich Schönfuß da, wo Fortuna Düsseldorf ist. Er erinnert sich gut an schmerzhafte Abstiege und großartige Siege. "In den 70ern und 80ern, als die Allofs-Brüder groß aufgetrumpft haben, war ich natürlich auch jedes Mal im Stadion. Wir waren damals froh, dass wir die beiden hatten".

Heute ist es andersrum: "Da kann man einfach nur ins Schwärmen geraten, das ist sensationell. Das kann man gar nicht hoch genug anrechnen" , sagt Allofs mit Blick auf Ulrich Schönfuß - und die anderen "Impf-Taxi"-Fahrer von Fortuna Düsseldorf.

Stand: 15.03.2021, 11:25