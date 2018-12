Bochum gegen St. Pauli noch ohne Kruse

Auch der FC St. Pauli könnte bei einem Erfolg in Bochum auf den Dritten Union Berlin aufschließen. "Sie haben in dieser Saison eine gute Mischung aus defensiver Kompaktheit und dem Spiel nach vorne gefunden", so Dutt über die Hamburger. "Wir wollen aber unsere Spielidee weiterhin umsetzen, das Spiel in die Hand nehmen und müssen daher die richtigen Lösungen finden."

