Der Deutsche Fußball-Bund hatte nach einem Einspruch des 1. FC Nürnberg in der letzten Woche die Spielberechtigung Jattas als gültig erklärt. Bochum hatte am Freitag mit 0:1 in Hamburg verloren, Jatta spielte die komplette Spielzeit.

Nach dem Einspruch der Bochumer teilte der DFB mit, den HSV erneut um eine Stellungnahme zu bitten.