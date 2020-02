In der zweiten Hälfte erwischte erneut Bochum den besseren Start, Zoller belohnte den VfL mit einem schönen Schlenzer aus 16 Metern. Leibold hatte mit einem Volleyschuss von der Strafraumkante nicht einmal 180 Sekunden später die passende Antwort parat, ehe Pohjanpalo nur drei Minuten nach seiner Einwechslung allein vor VfL-Keeper Patrick Drewes die Nerven behielt. Kittel setzte den Schlusspunkt. Während der HSV Spitzenreiter Arminia Bielefeld dicht auf den Fersen ist, bleibt Bochum als Tabellen-16. weiter in Abstiegsgefahr. "Ich glaube, dass wir eigentlich einen guten Fight geliefert haben" , sagte Bochums Simon Zoller bei Sky: "Am Ende stehen wir doch mit leeren Händen da. Wenn wir immer so spielen würden, würden wir vielleicht über andere Sachen als Klassenerhalt sprechen."

red, sid, dpa | Stand: 03.02.2020, 22:17