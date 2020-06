Doch je näher die Entscheidung rückt, desto mehr spiele auch der Kopf mit. " Der Druck ist schon da ", sagte der 60-Jährige, der als Cheftrainer vor seinem ersten Bundesligaaufstieg steht.

HSV und Heidenheim müssen verlieren

Um die Rückkehr in die erste Liga nach elf Jahren schon am Samstag perfekt zu machen, müssten allerdings einige Dinge zusammenkommen: Die seit elf Spielen unbesiegten Ostwestfalen (57 Punkte) benötigen in Sandhausen am Freitagabend einen Sieg, gleichzeitig muss der Tabellendritte Hamburger SV (50) sein Spiel bei Dynamo Dresden verlieren.