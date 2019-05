Es wollte an diesem Freitagabend (03.05.2019) einfach nicht so klappen wie zuletzt für den SC Paderborn. Nach zuvor drei Siegen in Folge verlor das Überraschungsteam der 2. Bundesliga das Derby bei Arminia Bielefeld mit 0:2 (0:1).

Dass die Nerven beim SCP eine Rolle spielen könnten, glaubt Geschäftsführer Markus Krösche nicht: "Wir haben doch nichts zu verlieren" , sagte er im Gespräch mit dem WDR-Hörfunk am Samstag. "Egal wie die Saison ausgeht, wir haben eine hervorragende Saison gespielt."