Der HSV habe zusammen mit Stuttgart die größte Qualität in der 2. Liga, sagte Neuhaus. Er erwartet, dass die Hamburger auch in Ostwestfalen versuchen werden, ihr Angriffsspiel mit viel Ballbesitz durchzubringen. Neuhaus äußerte sich aber zuversichtlich: "Ich bin davon überzeugt, dass wir ein gutes Spiel machen werden."

Bielefelds Florian Hartherz am Ball

Auch Bielefelds Linksverteidiger Florian Hartherz strahlt vor dem Topspiel Selbstbewusstsein aus: "Am Limit sind wir noch nicht" , sagte er. "Das merkt man in den Trainingseinheiten und in den Spielen." An mangelnder Unterstützung sollte es für die Arminia jedenfalls nicht scheitern: Das Stadion wird nach Klubangaben für das Flutlicht-Spiel mit 26.515 Zuschauern ausverkauft sein.

Klos kehrt in Arminia-Startelf zurück

Wie die Arminia vorab mitteilte, stehen Jomaine Consbruch und Nils Quaschner, die sich beide im Aufbautraining befinden, sowie der langzeitverletzte Brian Behrendt für die Partie gegen den HSV nicht zur Verfügung. Nach abgelaufener Sperre werde Torjäger Fabian Klos wieder im Bielefelder Sturm auflaufen, kündigte Trainer Neuhaus an.

Stand: 20.10.2019, 11:09