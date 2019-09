"Wenn wir es schaffen defensiv gründlicher zu arbeiten, dann können wir die Überraschung schaffen." Nein, Bielefelds Trainer Uwe Neuhaus spricht noch nicht über den Aufstieg, er will erstmal im Spitzenspiel am Freitag gegen den VfB Stuttgart überraschen.

Das Wort Aufstieg mag in Ostwestfalen nach gerade einmal sieben Spielen noch niemand in den Mund nehmen. Der Bielefelder Saisonstart ist trotzdem bemerkenswert und die Bilanz unter Neuhaus umso mehr.

Prunkstück Offensive

Die Zahlen sind eindeutig: Mit 19 Toren stellt Arminia die beste Offensive der Liga und hat einen Vereinsrekord aufgestellt. Und auch nach Punkten läuft es. 15 Zähler bedeuten den besten Saisonstart seit 1995/96. Der DSC ist in dieser Saison noch ungeschlagen.

Der Grund für die aktuelle Erfolgsserie ist die Konstanz im Personal. Trainer Uwe Neuhaus ist seit Dezember 2018 im Amt und musste eigentlich nur einen Stammspieler ersetzen. Julian Börner wechselte im Sommer in die zweite englische Liga, ansonsten blieb das Grundgerüst des Teams erhalten und wurde sinnvoll ergänzt. Joakim Nilsson ersetzt Börner als neuer Abwehrchef in der Innenverteidigung.

Und mit Marcel Hartel scheint den Ostwestfalen ein echter Glücksgriff gelungen zu sein. Der erst 23-jährige offensive Mittelfeldspieler belebt die Offensive der Arminia ungemein. Ein Grund dafür: Neuhaus setzt Hartel endlich auf seiner Lieblingsposition ein – im zentralen Mittelfeld und nicht mehr auf dem Flügel.

Gemeinsam mit dem wendigen Joan Simun Edmundsson versorgt der Neuzugang von Union Berlin die beiden kantigen Stürmer Fabian Klos und Andreas Voglsammer mit Vorlagen. Bereits vier Assists hat Hartel in dieser Spielzeit auf der Habenseite.

Bester Zweitligist des Kalenderjahres

Arminia Bielefeld ist eingespielt und genau genommen macht die Mannschaft da weiter wo sie in der Rückrunde 2018/19 aufgehört hat. In der Rückrundentabelle belegte die Mannschaft Platz zwei vor den Aufsteigern Union Berlin und 1. FC Köln. Auf das Kalenderjahr 2019 gerechnet hat die Arminia im Schnitt zwei Punkte pro Spiel geholt – im Normalfall reicht das für einen Aufstiegsplatz.

Bei all der Euphorie gibt es aber auch einen Schwachpunkt: die Defensive. Beim 5:2-Sieg am vergangenen Wochenende deckte Tabellenschlusslicht Wehen Wiesbaden große Lücken in der Hintermannschaft auf und vergab neben den zwei Treffern weitere Großchancen.

Entsprechend deutliche Worte fand auch Kapitän Fabian Klos: "Wir haben nicht gut verteidigt über die 90 Minuten, das muss man ehrlicherweise eingestehen. Über die Defensivarbeit müssen wir nochmal sprechen."

"Und am Freitag gewinnen wir in Bielefeld"

Trotz der Defensivschwächen hat Stuttgarts Trainer Tim Walter großen Respekt vor der Arminia: "Die ganze Region will wieder dahin wo Bielefeld mal war. Die haben letztes Jahr schon Spiele gezeigt, in denen man gesehen hat, dass sie das Potenzial für mehr haben. Deswegen bin ich von den Leistungen nicht überrascht."

Auch die Stuttgarter wirkte in dieser Saison in der Abwehr nicht immer sattelfest. So treffen am Freitag zwei Mannschaften mit ähnlichen Stärken und Schwächen aufeinander. Beide haben in der Trainingswoche den Fokus wenig überraschend auf die Defensivarbeit gelegt.

Neuhaus mag sich vor dem Spiel nicht festlegen: "Das wird ein interessantes Spiel. Ich sehe die Chancen 50:50." Walter klang da Anfang der Woche schon offensiver: "Am Dienstag geht es wieder los, dann fliegen wir am Donnerstag und am Freitagabend gewinnen wir in Bielefeld. So sieht's aus. Ich bin von meinen Jungs überzeugt."

Stand: 26.09.2019, 11:09