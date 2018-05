Von Beginn an waren beide Teams auf Sicherheit bedacht. Im Spiel nach vorne ging so gut wie nichts - in der ersten Hälfte sahen die 25.000 Zuschauer Wildpark-Stadion genau eine aufregende Spielszene: Aues Dennis Kempe setzte einen schönen Fallrückzieher einen Meter neben das Tor (19.).

Kaum Chancen bis zum Ende

Nach der Pause wurde es nur unwesentlich besser. Die Zuschauer bejubelten bereits gelungene Grätschen. Die beste Gelegenheit hatte erneut der FC Erzgebirge: Sören Bertrams gefährlicher Flachschuss wurde jedoch von KSC-Keeper Benjamin Uphoff mit dem Fuß pariert (56.). Erst in der Schlussphase erhöhten beide Mannschaften ein wenig den Druck. Attraktiver wurde das Spiel aber auch dadurch nicht wesentlich.