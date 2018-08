Doch dann zeigte Terodde, dass er es auch mit dem Fuß kann. Der Torjäger schloss kurz vor dem Ende einen Konter eiskalt ab (89.).

Köln ganz oben, Aue weit unten

Der FC hat mit sieben Punkten aus drei Spielen zumindest vorübergehend die Tabellenspitze der zweiten Liga übernommen. Aue hat weiterhin nur einen Punkt auf dem Konto.

Der 1. FC Köln reist am kommenden Sonntag zum FC St. Pauli. Erzgebirge Aue trifft im zweiten Auswärtsspiel in Folge bereits am Freitag auf den FC Ingolstadt.