Auch im vergangenen Jahr ging es im Kampf um die Aufstiegsplätze bis zum Saisonende denkbar knapp zu. Aktuell hat der Spitzenreiter aus Darmstadt 39 Punkte auf dem Konto, der Neuntplatzierte SC Paderborn 30 Punkte. Dazwischen sortieren sich der FC St . Pauli, Werder Bremen, Schalke 04, der Hamburger SV , der 1. FC Heidenheim, der 1. FC Nürnberg und Jahn Regensburg.

Neun Punkte zwischen Platz 1 und 9: Im Aufstiegskampf der 2. Liga ist es wieder mal richtig eng.

Darmstadt: "Graue Maus" an der Spitze der 2. Liga

Eine vermeintlich untergeordnete Rolle spielte vor Saisonbeginn der aktuelle Tabellenführer Darmstadt 98. Landete das Team in der vergangenen Spielzeit noch auf dem siebten Tabellenplatz, hat sich die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht zu einer echten Top-Mannschaft entwickelt.

Viele Klubs gingen bei den "Lilien" regelrecht baden. Ein 6:1 gegen Sandhausen, ein 6:1 gegen Ingolstadt und ein 4:0 gegen Aufstiegskonkurrent St. Pauli untermauern den Anspruch auf die 1. Liga. Neun Siege holte die Mannschaft aus den jüngsten zwölf Spielen. Wenn das Team dieses Niveau halten kann, geht es im Mai noch einmal hoch in die Bundesliga.

St. Pauli: Topfavorit zuletzt im Formtief

Der direkte Kontrahent um die Tabellenspitze ist im Moment der FC St . Pauli. Und auch das war nicht unbedingt zu erwarten: Im vergangenen Jahr um diese Zeit rangierte das Team von Trainer Timo Schultz noch auf dem 15. Tabellenplatz. Doch schon damals ging es unter dem St.-Pauli-Urgestein Schultz aber wieder bergauf.

St. Paulis Guido Burgstaller (l) und Aues Ben Zolinski.

Und auch in dieser Spielzeit hat St . Pauli schon elf Spiele gewonnen. Zuhause am Millerntor sind die "Kiezkicker" noch ungeschlagen. Stürmer Guido Burgstaller führt bis dato die Torschützenliste in der 2. Liga an.

Zumindest in der Liga bekam die Formkurve der Mannschaft aber zuletzt einen kleinen Knick. Die jüngsten vier Spiele wurden da allesamt nicht gewonnen. Gegen den HSV büßte man am vergangenen Spieltag die Stadtmeisterschaft ein. Will man den Anschluss auf Darmstadt nicht verlieren, muss bald wieder ein Sieg her.

Große Klubs in Lauerstellung