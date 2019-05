2. Bundesliga

Neuer Abschnitt Bundesliga-Aufstieg Die Auferstehung des SC Paderborn HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable Type Status Report Description None of the ranges in the request's Range header field overlap the current extent of the selected resource or that the set of ranges requested has been rejected due to invalid ranges or an excessive request of small or overlapping ranges. Apache Tomcat/8.5.39 Die Stadt an der Pader feiert ein zweites Fußball-Wunder: Nach einem Fast-Abstieg in die Regionalliga ist der SC Paderborn ein zweites Mal erstklassig. Nun wollen die Ostwestfalen die Fehler der Vergangenheit vermeiden. HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable Type Status Report Description None of the ranges in the request's Range header field overlap the current extent of the selected resource or that the set of ranges requested has been rejected due to invalid ranges or an excessive request of small or overlapping ranges. Apache Tomcat/8.5.39

Neuer Abschnitt Am Ende eines bewegenden Tages versagte Steffen Baumgart die Stimme. Zu aufgewühlt wirkte der Trainer des SC Paderborn, um nach dem Sensationsaufstieg die richtigen Worte zu finden. "Das ist einfach geil, am Ende war es zwar noch einmal richtig eng, aber die Jungs haben zwei Jahre gut gearbeitet und das einfach verdient", sagte der 47-Jährige nach der folgenlose 1:3-Niederlage bei Dynamo Dresden. "Ich hasse zwar Niederlagen, aber heute ist mir das scheißegal. Ich bin erst mal froh, dass die Saison vorbei ist" , sagte Baumgart. Video starten, abbrechen mit Escape Baumgart kann Bundesliga-Aufstieg noch nicht realisieren. Sportschau. . 00:17 Min. . Das Erste.















Krösche zieht es wohl nach Leipzig Auch das "Westfalen-Blatt" erinnert an das Fußball-Märchen vor fünf Jahren und hält die Parallen von damals und heute fest: "Einer der ungewöhnlichsten Aufstiege in der Bundesliga-Historie. Paderborn, Inbegriff für tiefste Provinz, machte 2014 einen Riesenschritt raus aus dem Kleinbürgertum. Mit Ostwestfalen verband man plötzlich nicht nur Dr. Oetker, Miele, Melitta oder Benteler, sondern auch den SC Paderborn." Nun ist derselbe Klub wieder in der Beletage vertreten. Es ist eine zweite Chance, die nicht zwingend einfacher wird: Mit Sportdirektor Markus Krösche, ehemaliger SCP-Profi, droht einer der Baumeister bereits diesen Sommer wieder abzuspringen, um bei RB Leipzig als Sportdirektor einzusteigen. Das wäre ein immenser Verlust. Die jungen, flinken Spieler, die wie eine Boygroup durch die Liga stürmten, hat größtenteils er entdeckt. Naturgemäß der erste Abstiegskandidat "Wir sind sowieso der erste Absteiger jetzt" , sagte Baumgart trocken - fügte aber auch sofort an: "Wir gehen nicht hin um zusagen wir gehen wieder runter. Wir werden fighten." Denn in der am Sonntag beendeten Zweitligasaison zeigte das Team unter dem gebürtigen Rostocker herzerfrischenden Offensivfußball. Nach der Rückkehr in die Erstklassigkeit soll es ähnliche Niedergänge wie nach dem Abstieg 2015 nicht wieder geben. "Wir kriegen jetzt ganz andere Möglichkeiten als in der zweiten Liga ", sagte Präsident Elmar Volkmann. Damit werde man vernünftig umgehen. "Sportlich weiß man es nie genau, aber alles andere werden wir sauber im Griff haben" , sagte Volkmann. Effenberg gab nur ein kurzes Gastspiel Mehr als 20 Jahre hatte der Unternehmer Wilfried Finke den Verein geführt, der zur Jahresanfang im Alter von 67 Jahren verstarb. Finkes Konterfei hängt noch in einer Ecke des Stadions. In die Amtszeit des Möbel-Millionärs, der im Juli 2018 bereits zurückgetreten war, fiel die Verpflichtung von Stefan Effenberg. Finke wollte sich den Traum erfüllen, den ganz großen Fußball mit einem prominenten Namen in die Provinz zu holen. Doch dem einstigen Ausnahmespieler fiel die fehlende Trainererfahrung auf die Füße. "Effe" konnte den Absturz in die Drittklassigkeit nicht vermeiden. Video starten, abbrechen mit Escape SC Paderborn - fünf Jahre "Achterbahn". Sportschau. . 01:48 Min. . Das Erste.















2017 fast viertklassig Vor zwei Jahren kam es noch schlimmer: Als Tabellen-18. stand 2017 der dritte sportliche Abstieg in Serie eigentlich fest und wurde nur durch den Lizenzentzug für 1860 München verhindert. Dem Fast-Absturz in die Viertklassigkeit folgt ein ungeahnter Aufschwung. Im März 2017 kam der ehemalige Paderborner Profi Krösche als Sport-Geschäftsführer, rund einen Monat später heuerte der gebürtige Rostocker Baumgart als Trainer an - und am Ende kehrt der SCP als Tabellenzweiter hinter dem 1. FC Magdeburg in die zweite Liga zurück. Niemand sollte in diesem Moment glauben, dass ein Jahr darauf gleich die nächste Feier folgen würde.

Audio starten, abbrechen mit Escape Live-Reportage - die Höhepunkte des Aufstiegszweikampfes Sportschau. . 01:59 Min. . ARD.

Neuer Abschnitt dpa, sid, red | Stand: 20.05.2019, 11:07

HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable

HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable

Type Status Report

Description None of the ranges in the request's Range header field overlap the current extent of the selected resource or that the set of ranges requested has been rejected due to invalid ranges or an excessive request of small or overlapping ranges.

Apache Tomcat/8.5.39

HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable

HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable

Type Status Report

Description None of the ranges in the request's Range header field overlap the current extent of the selected resource or that the set of ranges requested has been rejected due to invalid ranges or an excessive request of small or overlapping ranges.

Apache Tomcat/8.5.39

HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable

HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable

Type Status Report

Description None of the ranges in the request's Range header field overlap the current extent of the selected resource or that the set of ranges requested has been rejected due to invalid ranges or an excessive request of small or overlapping ranges.

Apache Tomcat/8.5.39