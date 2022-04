Spannendes 1:1 im Spitzenspiel St. Pauli gegen Bremen - Die Audio-Highlights

Sportschau. . 02:53 Min. . Verfügbar bis 09.04.2023. ARD. Von Moritz Kühn.

In einem spannenden Spitzenspiel trennten sich die Nordklubs St. Pauli und Werder Bremen 1:1. Besonders in der ersten Halbzeit ging es hin und her.