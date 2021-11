Audio: Nürnberg dreht das Spiel: Die Audio-Highlights

Sportschau. . 03:15 Min. . ARD. Von Lukas Stauss.

Der 1. FC Nürnberg braucht beim SV Sandhausen lange, um in das eigene Spiel zu finden. Am Ende können die "Clubberer" dank zwei sehenswerter Treffer von Nürnberger und Shuranov doch noch drei Punkte beim Tabellensechzehnten in der 2.Bundesliga mitnehmen. | audio