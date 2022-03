S04 nimmt beim FCI den Faden wieder auf: Die Audio-Highlights

Sportschau. . 02:35 Min. . Verfügbar bis 13.03.2023. ARD. Von Michael Küster.

In einem zunächst zähen Spiel findet sich Schalke ab der 2.Halbzeit immer besser zurecht und gewinnt am Ende beim abgeschlagenen Schlusslicht in Ingolstadt verdient mit 3:0.