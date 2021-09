Remis zwischen Düsseldorf und Regensburg: Die Audio-Highlights

Sportschau. . 01:27 Min. . Verfügbar bis 18.09.2022. ARD. Von Christian Schulze.

In einer engen Partie konnte sich am Ende keine der beiden Mannschaften durchsetzen. Die Überraschungsmannschaft aus Regensburg verpasste in der 90. Minute das Siegtor per "Luckypunch".