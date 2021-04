Audio: Heidenheims Trainer Schmidt: "Haben uns das mehr als verdient"

Sportschau. . 01:52 Min. . ARD.

Nach dem Sieg gegen Regensburg bleibt der FC Heidenheim in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen. Für Heidenheims Trainer Frank Schmidt liegt das auch an der Mentalität und der Geschlossenheit in der Mannschaft. | audio