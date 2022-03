KSC nur 1:1 gegen Regensburg: Die Audio-Highlights

Sportschau. . 02:25 Min. . Verfügbar bis 13.03.2023. ARD. Von Lukas Stauss.

Das Mittelfelduell am 26.Spieltag in der 2.Bundesliga zwischen dem Karlsruher SC und dem SSV Jahn Regensburg endet 1:1. Die Drangphase des KSC zu Beginn der 2.Halbzeit war am Ende zu wenig für 3 Punkte gegen clevere Regensburger.