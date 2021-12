Knapper Werder-Sieg in Regensburg: Die Audio-Highlights

Von Florian Eckl.

Nach frühem Rückstand konnte Werder Bremen in Regensburg das Spiel drehen, bekam den späten Anschlusstreffer und hatte am Ende noch Glück, den Ausgleich nicht kassiert zu haben: 3:2 gewinnen Ole Werners Werderaner in Regensburg.