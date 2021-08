Kiels Trainer Werner: "Verzweiflung ist nicht angebracht"

Video: 3. Liga: Osnabrück belohnt sich gegen Wiesbaden nicht

Sportschau. . 05:05 Min. . Das Erste.

Der VfL Osnabrück hat den SV Wehen Wiesbaden 90 Minuten lang an die Wand gespielt - und am Ende doch verloren. Der schmeichelhafte Siegtreffer von Florian Carstens fällt erst in der dritten Minute der Nachspielzeit. | video