"Hatten mehr als genug Chancen" - Kiels Benedikt Pichler

Audio: Zweiter Sieg für 96-Trainer Dabrowski: Die Audio-Highlights

Sportschau. . 02:11 Min. . ARD. Von Christian Klug.

Hannover kann in Ingolstadt gewinnen und mit Interimstrainer Christoph Dabrowski den zweiten Sieg in Folge einfahren - 2:1 steht es am Ende für Hannover in Ingolstadt. | audio