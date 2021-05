Hannovers Weydandt: "Uns fehlt Selbstbewusstsein"

Video: Glasner: "Wir entscheiden, ob nächstes Jahr die Europa- oder Champions-League-Hymne läuft"

Sportschau. . 00:44 Min. . Das Erste.

Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner will mit seiner Mannschaft die gute Ausgangsposition in der Tabelle halten. Zu seinem Vertrag als Trainer will er sich vor dem Spiel gegen Union Berlin nicht äußern. | video