Hannover schlägt St. Pauli: Die Audio-Highlights

Video: Champions League und 9/11: Ein Trauerspiel auf Schalke

Sportschau. . 09:41 Min. . Das Erste.

Wenige Stunden nach den Terroranschlägen des 11. September in New York musste der FC Schalke 04 in der Champions League gegen Athen spielen. Ein Spiel, das nicht hätte stattfinden dürfen. | video