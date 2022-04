Florian Hübner: "Mehr als verdient stehen wir hier oben"

Video: Neun Treffer - Spitzenreiter Magdeburg gewinnt Torspektakel in Verl

Sportschau. . 05:04 Min. . Das Erste.

Am Ostersonntag kratzte Abstiegskandidat Verl in der 3. Liga an der Sensation. Nach einem Torspektakel mit insgesamt neun Treffern mussten sich die Gastgeber jedoch gegen Spitzenreiter Magdeburg mit 4:5 geschlagen geben. | video