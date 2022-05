Fabian Holland zu Fans: "Emotionen pur, absolute Gänsehaut"

Audio: HSV sichert sich die Relegation: Die Audio-Highlights

Sportschau. . 03:44 Min. . ARD. Von Tobias Blank.

Vier Jahre nach dem ersten Abstieg aus der Bundesliga sichert sich der HSV in Rostock am letzten Spieltag die Teilnahme an der Relegation zu einem möglichen Wiederaufstieg. Der 3:2-Auswärtssieg an der Ostsee war der 5.Sieg in Folge. | audio