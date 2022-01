Dresden holt Punkt gegen den HSV: Die Audio-Highlights

Von Thomas Kunze.

Der Hamburger SV verspielt im ersten Spiel des Jahres eine Führung in Dresden und nimmt nur einen Punkt mit nach Hause. Dynamo hält in einem guten Zweitliga-Spiel mit und verdient sich so das Remis.