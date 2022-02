"Das war heute nichts" - Schalkes Trainer Dimitrios Grammozis

Audio: "Viele technische Fehler" - Schalkes Martin Fraisl

Sportschau. . 02:16 Min. . ARD. Von Luise Kropff.

In Düsseldorf geführt, am Ende aber doch verloren: Schalkes Torhüter Martin Fraisl am Mikrofon von Sportschau-Reporterin Luise Kropff. | audio